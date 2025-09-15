Головне за понеділок, 15 вересня: понад 170 боєзіткнень, ухвалення проєкту Держбюджету на 2026 рік, операція "Східний вартовий"

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1300-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 вересня відбулося 173 бойових зіткнення.

Найбільша кількість (41) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали і на Новопавлівському напрямку (32 ворожі атаки).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 вересня – в новині.

Генштаб ЗСУ також інформує, що Сили оборони України зачистили від російських військ населений пункт Панківка на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області", — ідеться у повідомленні.

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради. Пріоритетними у бюджеті визначили соціальну стійкість, безпеку та оборону, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передаємо його на розгляд Верховної Ради. Зараз вся Україна має бути у війську або для війська. Це відображає і державний бюджет 2026", — ідеться у повідомленні.

Загальні видатки бюджету становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у поточному році, а доходи — 2,826 трлн грн (+446,8 млрд грн від 2025). Прогнозований дефіцит на рівні до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Більше інформації – в новині.

Станом на вересень 2025 року військовослужбовці радіаційного, хімічного й біологічного захисту зафіксували близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин під час ведення бойових дій.

Про це під час пресконференції заявив начальник відділу цивільного захисту управління РХБ захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк, передає кореспондент LB.ua.

Подробиці – в новині.

Учора польський президент Кароль Навроцький підписав секретний указ, що дозволяє перманентне перебування військ НАТО у Польщі в рамках операції "Східний вартовий" (Eastern Sentry), пише ABC.

Про цю операцію генсек НАТО оголосив 12 вересня – через два дні після того, як 19 російських БпЛА перетнули повітряний простір Польщі під час чергового нападу на Україну.

"Східний вартовий" – це результат задіяння 4 статті НАТО. Головна мета – захист від російських атак.

Докладніше про операцію – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!