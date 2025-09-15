Кабмін ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік

Загальні видатки бюджету становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у поточному році.

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради. Пріоритетними у бюджеті визначили соціальну стійкість, безпеку та оборону.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передаємо його на розгляд Верховної Ради. Зараз вся Україна має бути у війську або для війська. Це відображає і державний бюджет 2026", — ідеться у повідомленні.

Загальні видатки бюджету становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у поточному році, а доходи — 2,826 трлн грн (+446,8 млрд грн від 2025). Прогнозований дефіцит на рівні до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

"Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів", — написала Свириденко.

Оборона та виробництво зброї

На українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку передбачено 44,3 млрд грн.

Основна частина коштів спрямована на забезпечення потреб Збройних Сил та інших сил оборони.

Освіта

Фінансування освітньої сфери становитиме 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).

Підвищення зарплат педагогів на 50% у два етапи: +30% з 1 січня 2026 року та +20% з 1 вересня 2026 року.

Безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів з 1 жовтня 2026 року.

Подвоєння стипендій для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

Наука

На підтримку наукових досліджень виділять 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн).

Створення центрів оборонних досліджень.

Фінансування проєктів молодих вчених та найкращих наукових установ.

Охорона здоров’я

Витрати на медицину зростуть до 258 млрд грн (+38 млрд грн).

Зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги зростуть до 35 тис. грн.

Збільшене фінансування медичних гарантій до 191,6 млрд грн.

Безкоштовні ліки для лікування серцево-судинних хвороб, діабету та інших хронічних недуг.

Програма "Чекап 40+" — 10 млрд грн на комплексні обстеження українців віком від 40 років.

Пенсії та соціальна сфера

Пенсійне забезпечення: 1,027 трлн грн (+123,4 млрд грн), включно з індексацією виплат.

Соціальні програми: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн).

Допомога ВПО та людям з інвалідністю.

Програма "єЯсла", "Пакунок школяра".

24,5 млрд грн — на стимулювання народжуваності та підтримку сімей з дітьми.

Ветеранська політика

На допомогу ветеранам виділять 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн).

Компенсація на житло для ветеранів з інвалідністю І та ІІ груп.

Розвиток ветеранських просторів та програм реабілітації.

Додатково 0,8 млрд грн — на стоматологічні послуги ветеранам.

Регіони та місцеві бюджети

Загальні доходи громад — 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн).

Міжбюджетні трансферти — 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу та агросектору

Підтримка підприємців — 41,5 млрд грн (програми «5-7-9%», «єОселя», індустріальні парки, гранти для виробників).

Агросектор — 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн): гранти, компенсації та фінансування зрошувальних систем.

Культура та національна ідентичність

На розвиток культурної сфери спрямують 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн). Пріоритет — створення українського контенту та зміцнення національної єдності.

Відновлення та модернізація

На публічні інвестиції для відновлення та розвитку України передбачено 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн).

Свириденко висловила вдячність Кабміну і наголосила, що цей бюджет спрямований на посилення обороноздатності країни, соціальний захист громадян та створення умов для стійкого розвитку в умовах війни.