Кабмін ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради. Пріоритетними у бюджеті визначили соціальну стійкість, безпеку та оборону.
Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передаємо його на розгляд Верховної Ради. Зараз вся Україна має бути у війську або для війська. Це відображає і державний бюджет 2026", — ідеться у повідомленні.
Загальні видатки бюджету становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у поточному році, а доходи — 2,826 трлн грн (+446,8 млрд грн від 2025). Прогнозований дефіцит на рівні до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.
"Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів", — написала Свириденко.
Оборона та виробництво зброї
- На українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку передбачено 44,3 млрд грн.
- Основна частина коштів спрямована на забезпечення потреб Збройних Сил та інших сил оборони.
Освіта
- Фінансування освітньої сфери становитиме 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).
- Підвищення зарплат педагогів на 50% у два етапи: +30% з 1 січня 2026 року та +20% з 1 вересня 2026 року.
- Безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів з 1 жовтня 2026 року.
- Подвоєння стипендій для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.
Наука
- На підтримку наукових досліджень виділять 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн).
- Створення центрів оборонних досліджень.
- Фінансування проєктів молодих вчених та найкращих наукових установ.
Охорона здоров’я
- Витрати на медицину зростуть до 258 млрд грн (+38 млрд грн).
- Зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги зростуть до 35 тис. грн.
- Збільшене фінансування медичних гарантій до 191,6 млрд грн.
- Безкоштовні ліки для лікування серцево-судинних хвороб, діабету та інших хронічних недуг.
- Програма "Чекап 40+" — 10 млрд грн на комплексні обстеження українців віком від 40 років.
Пенсії та соціальна сфера
- Пенсійне забезпечення: 1,027 трлн грн (+123,4 млрд грн), включно з індексацією виплат.
- Соціальні програми: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн).
- Допомога ВПО та людям з інвалідністю.
- Програма "єЯсла", "Пакунок школяра".
- 24,5 млрд грн — на стимулювання народжуваності та підтримку сімей з дітьми.
Ветеранська політика
- На допомогу ветеранам виділять 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн).
- Компенсація на житло для ветеранів з інвалідністю І та ІІ груп.
- Розвиток ветеранських просторів та програм реабілітації.
- Додатково 0,8 млрд грн — на стоматологічні послуги ветеранам.
Регіони та місцеві бюджети
- Загальні доходи громад — 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн).
- Міжбюджетні трансферти — 289,3 млрд грн.
Підтримка бізнесу та агросектору
- Підтримка підприємців — 41,5 млрд грн (програми «5-7-9%», «єОселя», індустріальні парки, гранти для виробників).
- Агросектор — 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн): гранти, компенсації та фінансування зрошувальних систем.
- Культура та національна ідентичність
- На розвиток культурної сфери спрямують 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн). Пріоритет — створення українського контенту та зміцнення національної єдності.
Відновлення та модернізація
- На публічні інвестиції для відновлення та розвитку України передбачено 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн).
Свириденко висловила вдячність Кабміну і наголосила, що цей бюджет спрямований на посилення обороноздатності країни, соціальний захист громадян та створення умов для стійкого розвитку в умовах війни.