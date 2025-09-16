Мінфін залучив 7,5 млрд грн від розміщення облігацій

Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаЕкономікаФінанси

Мінфін залучив 7,5 млрд грн від розміщення облігацій

У вересні на ОВДП заробили вже 24 млрд грн.

Мінфін залучив 7,5 млрд грн від розміщення облігацій
аукціон ОВДП 16 вересня 2025 року
Фото: Мінфін

На аукціонах 16 вересня у державну скарбницю залучили 7,5 млрд грн від розміщення облігацій.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Інвестори придбали, зокрема, такі облігації:

  • 1,1-річні – 3,73 млрд грн під 16,35%;
  • 1,7-річні – 1,69 млрд грн під 17,10%;
  • 3,2-річні – 2,14 млрд грн під 17,80%.

За інформацією Мінфіну, у вересні вдалося залучити 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій, а від початку 2025 року — 380 млрд грн. З початку повномасштабної війни сума сягнула понад 1,8 трлн грн.

«ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування держбюджету. Кошти спрямовуються на сектор безпеки й оборони та підтримку фінансової стійкості держави», - додали у міністерстві.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies