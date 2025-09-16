Мінфін залучив 7,5 млрд грн від розміщення облігацій

У вересні на ОВДП заробили вже 24 млрд грн.

На аукціонах 16 вересня у державну скарбницю залучили 7,5 млрд грн від розміщення облігацій.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Інвестори придбали, зокрема, такі облігації:

1,1-річні – 3,73 млрд грн під 16,35%;

1,7-річні – 1,69 млрд грн під 17,10%;

3,2-річні – 2,14 млрд грн під 17,80%.

За інформацією Мінфіну, у вересні вдалося залучити 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій, а від початку 2025 року — 380 млрд грн. З початку повномасштабної війни сума сягнула понад 1,8 трлн грн.

«ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування держбюджету. Кошти спрямовуються на сектор безпеки й оборони та підтримку фінансової стійкості держави», - додали у міністерстві.