ГоловнаЕкономікаДержава

Єврокомісія виділила Україні ще 40 млн євро на проходження зими

Допомога передбачає матеріали для житла та покращення доступу до води, санітарії та опалення.

Єврокомісія виділила Україні ще 40 млн євро на проходження зими
Фото: pixabay

Єврокомісія виділила Україні ще 40 млн євро на проходження зими в умовах російської агресії.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії в соцмережі Х.

“Ми виділили додаткові 40 мільйонів євро на підтримку українців, які переживають четверту зиму через російську агресію. Допомога, спрямована на підвищення готовності до зими та захисту цивільного населення, включає матеріали для житла та покращення доступу до води, санітарії та опалення”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно глава уряду Юлія Свириденко заявила, що стан готовності інфраструктури до опалювального сезону — понад 80%. Уряд дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам на захист об’єктів критичної інфраструктури.
