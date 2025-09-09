Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд Польщі підтримав документ про підтримку українців

Законопроєкт є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту громадян України.

Уряд Польщі підтримав документ про підтримку українців
засідання польського уряду
Фото: PAP/Radek Pietruszka

Рада Міністрів Польщі схвалила законопроєкт про підтримку громадян України. 

Про це 9 вересня повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, пише РАР.

За його словами, документ врегулює виплату соціальних програм для іноземців, зокрема 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки».

На пресконференції після засідання уряду Кєрвінський зазначив, що законопроєкт є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців, які перебувають у Польщі.

«У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше питання – це комплексне регулювання виплат для всіх іноземців, які перебувають тут, у Польщі (...) з комплексними рішеннями щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності», – пояснив міністр.

Кєрвінський уточнив, що отримання виплат залежатиме від професійної активності особи на території Польщі. Виняток зробили для тих, хто виховує дітей з інвалідністю за умови надання відповідної довідки з польських установ. Усі виплати базуватимуться на даних про сплату внесків до ZUS, із посиленим контролем у цій сфері.
