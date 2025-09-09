Шмигаль заявив, що Україні терміново потрібні 10 комплексів Patriot

Також є потреба у ракетах.

Україна потребує термінових поставок десяти зенітно-ракетних комплексів Patriot та додаткових перехоплювачів для захисту від російських ударів.

Про це у Лондоні на відкритті «Рамштайну» заявив міністр оборони Денис Шмигаль, повідомляє «Укрінформ».

«Нам все ще необхідно отримати додатково 10 систем Patriot, ракет до систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це є невідкладним, оскільки Росія планує подальші удари по нашим енергетичним системам та інфраструктурі», – наголосив міністр.

За його словами, попри всі мирні ініціативи РФ продовжує ескалацію та завдає ударів по Україні, що призводить до загибелі мирних людей.