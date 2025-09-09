Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ППО 3 штурмової бригади увійшло в топ серпня за кількістю збитих БпЛА: ліквідували понад 600 дронів

Бійці знищили дрони типів "Молнія", "Гербера", Shahed, Lancet, ZALA, "орган", "Скат", Supercam. 

ППО 3 штурмової бригади увійшло в топ серпня за кількістю збитих БпЛА: ліквідували понад 600 дронів
ППО 3 штурмової
Фото: скриншот відео

За серпень протиповітряна оборона Третьої штурмової бригади збила 609 ворожих БпЛА. Цей показник дозволив бригаді знову опинитися в трійці лідерів, повідомили в 3 армійському корпусі.

Над знищенням ворожих цілей працювали бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону та взводів ЗРВ батальйонів. Вони збивали дрони різних типів. 

“Літню кампанію завершили знищенням 267 ударних БпЛА: 225 «Молній», 8 «Lancet», 8 «Гербер» та 26 «Shahed». Мінус 20 розвідувальних: 14 «ZALA», 2 «Орлани», 2 «Скати» та 2 «Supercam». Ще 322 малогабаритних дронів теж ліквідовано”, – повідомили в корпусі. 
