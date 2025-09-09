ППО 3 штурмової бригади увійшло в топ серпня за кількістю збитих БпЛА: ліквідували понад 600 дронів

За серпень протиповітряна оборона Третьої штурмової бригади збила 609 ворожих БпЛА. Цей показник дозволив бригаді знову опинитися в трійці лідерів, повідомили в 3 армійському корпусі.

Над знищенням ворожих цілей працювали бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону та взводів ЗРВ батальйонів. Вони збивали дрони різних типів.

“Літню кампанію завершили знищенням 267 ударних БпЛА: 225 «Молній», 8 «Lancet», 8 «Гербер» та 26 «Shahed». Мінус 20 розвідувальних: 14 «ZALA», 2 «Орлани», 2 «Скати» та 2 «Supercam». Ще 322 малогабаритних дронів теж ліквідовано”, – повідомили в корпусі.



