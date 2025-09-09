Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Шмигаль назвав цілі нинішнього засідання "Рамштайну"

Представники України зустрінуться з виробниками озброєння. 

Шмигаль назвав цілі нинішнього засідання "Рамштайну"
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Сьогодні в Лондоні відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат “Рамштайн”. Українська команда вже прибула до міста, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він назвав головні завдання нинішнього засідання. Насамперед – забезпечити необхідну допомогу.

“Наше ключове завдання – забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК. Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками”, – сказав він.

Україна очікує на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки її та всієї Європи.


  • Формат "Рамштайн" існує з квітня 2022 року. Від початку і до цього року лідерство в групі було за США, але після зміни адміністрації цю роль на себе взяли європейські країни. Учасники обговорюють, як саме вони можуть закрити актуальні запити українського війська та шукають спільні рішення. 
