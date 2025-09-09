Шмигаль назвав цілі нинішнього засідання "Рамштайну"

Сьогодні в Лондоні відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат “Рамштайн”. Українська команда вже прибула до міста, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він назвав головні завдання нинішнього засідання. Насамперед – забезпечити необхідну допомогу.

“Наше ключове завдання – забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК. Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками”, – сказав він.

Україна очікує на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки її та всієї Європи.



