"Легітимізує вбивства в Україні": Залужний різко відреагував на виступ путіністки Нетребко у британській Королівській опері

Артисти на кшталт Нетребко стали інструментом "м’якої сили" Кремля.

"Легітимізує вбивства в Україні": Залужний різко відреагував на виступ путіністки Нетребко у британській Королівській опері
Фото: EPA/UPG

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував виступ російської сопрано Анни Нетребко на сцені Королівської опери у Лондоні, назвавши його "символом того, як мистецтво може використовуватися для приховування реальної трагедії", пише Dailymail.

За словами Залужного, голос співачки "заглушає реальні крики українців" – зруйновані пологові будинки в Маріуполі, школи в Харкові та дитячі садки у Краматорську, які постраждали від російських обстрілів.

Він наголосив, що Нетребко протягом багатьох років підтримувала Володимира Путіна. Зокрема, у 2012 році вона була "довіреною представницею" Путіна на президентських виборах, кілька разів зустрічалася з ним у Кремлі, отримувала державні нагороди. У 2014 році, під час активних бойових дій на Донбасі, Нетребко пожертвувала один мільйон рублів на театр у окупованому Донецьку, зустрічалася із сепаратистським керівником і позувала з прапором так званої "Новоросії".

"Це не був акт милосердя, як вона намагалася тоді заявити. Це була демонстрація політичної лояльності", – підкреслив Залужний.

Залужний зазначив, що артисти на кшталт Нетребко стали інструментом "м’якої сили" Кремля, який покликаний демонструвати світові Росію як цивілізовану, культурну та сучасну країну, приховуючи при цьому злочини проти українців.

Він закликав міжнародне суспільство пам’ятати про реальні трагедії війни під час культурних заходів. 

"Коли аплодують Тосці, пам’ятайте: ті сльози на сцені – відгомін справжніх сліз українських дітей", – наголосив Залужний.

За його словами, виступ Нетребко на одному з провідних оперних майданчиків світу – це своєрідний тест для цивілізованого світу: "чи дозволимо ми використовувати мистецтво як завісу для приховування злочинів, чи збережемо пам’ять і справедливість для жертв війни".

  • Як повідомляє Радіо Свобода, кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні з протестом проти виступів Анни Нетребко. Співачка має чотири виступи в опері Джакомо Пучіні Тоска. Перший виступ запланований на 11 вересня. Всі квитки на її виступи вже розпродані.
