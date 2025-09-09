​Кримські цілі
Файли Бориса: The Guardian опублікували матеріал про сумнівне використання Джонсоном зв'язків і посади

Зокрема, про використання коштів, сплачених йому урядом після відставки, на зарплату працівникам Офісу Бориса Джонсона. Ці кошти не повинні використовувати в комерційний і особистих інтересах. 

Файли Бориса: The Guardian опублікували матеріал про сумнівне використання Джонсоном зв'язків і посади
Фото: ЕРА/UPG

The Guardian опублікували матеріал про сумнівні дії колишнього прем'єр-міністра Великої Британія Бориса Джонсона, які викликають питання про можливе зловживання знайомствами. Йдеться і про період його перебування в кріслі голови британського уряду, і про час після відставки. 

Файли надала американська неприбуткова організація Distributed Denial of Secrets (DDoS), яка архівує зламані документи. Її представники сказали журналістам Guardian, що не знають походження документів. 

У файлах ідеться:

  • Джонсон лобіював високопосадовця Саудівської Аравії, з яким він зустрічався в своєму офісі і просив його поділитися презентацією на користь фірми, яку він співочолює, з кронпринцем Мохаммадом бін Салманом.
  • Експрем'єр отримав понад 200 000 фунтів стерлінгів з гедж-фонду після зустрічі з венесуельським президентом Ніколасом Мадурою, попри заяви, що йому не платили.
  • Під час перебування в офіфі Джонсон мав таємну зустріч з мільярдером-засновником компанії Palantir Петером Тілем. Це відбулося за декілька місяців до того, як цій фірмі доручили керувати даними Нацслужби охорони здоров'я.
  • Попри протикоронавірусні правила, він провів обід з перами Торі, які фінансували ремонт в його квартирі на Даунінг-стрит. 

Борис Джонсон на запит про коментарі не відповів. 

Злиті документи переважно стосуються періоду після прем'єрства Джонсона, з вересня 2022 до липня 2024-го. Але деякі з них містять дані і про період перебування на посаді. 
