Файли Бориса: The Guardian опублікували матеріал про сумнівне використання Джонсоном зв'язків і посади

Зокрема, про використання коштів, сплачених йому урядом після відставки, на зарплату працівникам Офісу Бориса Джонсона. Ці кошти не повинні використовувати в комерційний і особистих інтересах.

The Guardian опублікували матеріал про сумнівні дії колишнього прем'єр-міністра Великої Британія Бориса Джонсона, які викликають питання про можливе зловживання знайомствами. Йдеться і про період його перебування в кріслі голови британського уряду, і про час після відставки.

Файли надала американська неприбуткова організація Distributed Denial of Secrets (DDoS), яка архівує зламані документи. Її представники сказали журналістам Guardian, що не знають походження документів.

У файлах ідеться:

Джонсон лобіював високопосадовця Саудівської Аравії, з яким він зустрічався в своєму офісі і просив його поділитися презентацією на користь фірми, яку він співочолює, з кронпринцем Мохаммадом бін Салманом.

Експрем'єр отримав понад 200 000 фунтів стерлінгів з гедж-фонду після зустрічі з венесуельським президентом Ніколасом Мадурою, попри заяви, що йому не платили.

Під час перебування в офіфі Джонсон мав таємну зустріч з мільярдером-засновником компанії Palantir Петером Тілем. Це відбулося за декілька місяців до того, як цій фірмі доручили керувати даними Нацслужби охорони здоров'я.

Попри протикоронавірусні правила, він провів обід з перами Торі, які фінансували ремонт в його квартирі на Даунінг-стрит.

Борис Джонсон на запит про коментарі не відповів.

Злиті документи переважно стосуються періоду після прем'єрства Джонсона, з вересня 2022 до липня 2024-го. Але деякі з них містять дані і про період перебування на посаді.