У Британії на акції з підтримки забороненої Palestine Action затримали 150 людей

Поліція заявила, що учасники протесту били, плювали та кидали в них предмети.

У Британії на акції з підтримки забороненої Palestine Action затримали 150 людей
Фото: EPA/UPG

У Лондоні під час акції на підтримку забороненої організації Palestine Action відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Правоохоронці повідомили про близько 150 затримань, частину з них — за напади на офіцерів поліції, повідомляє Sky News. 

Поліція заявила, що учасники протесту били, плювали та кидали в них предмети, намагаючись завадити виконанню обов’язків. Деяких протестувальників бачили пораненими після затримань, натовп вигукував гасла проти дій поліції.

Організатори акції повідомили, що на мітинг зібралося близько 1,500 людей із плакатами «Я проти геноциду. Я підтримую Palestine Action».

Поліція заздалегідь попереджала: підтримка забороненої організації є кримінальним злочином. 

Palestine Action – це британський радикальний протестний рух, який з’явився у 2020 році. Його учасники проводили прямі дії проти компаній, що постачають зброю Ізраїлю, зокрема проти ізраїльського виробника Elbit Systems.

Методи руху включали блокування фабрик, розмальовування будівель фарбою, акції прямої дії з проникненням на території підприємств і пошкодження обладнання. Самі активісти пояснювали це як боротьбу проти «воєнних злочинів Ізраїлю в Палестині».

5 липня 2024 року британський парламент визнав Palestine Action терористичною організацією. Відтоді будь-яка підтримка руху (словесна, фінансова чи організаційна) стала кримінальним правопорушенням.
