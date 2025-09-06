“Люблю запах депортацій зранку”: Трамп анонсував проведення антиміграційних рейдів у Чикаго

Свою заяву президент США проілюстрував згенерованою картинкою себе в образі героя фільму “Апокаліпсис сьогодні”.

Президент США Дольд Трамп анонсував проведення депортацій в американському місті Чикаго.

Про це він повідомив у соцмережі TruthSocial.

“Люблю запах депортацій зранку”. Чикаго скоро дізнається, чому у нас тепер є Міністерство війни”, – написав Трамп.

Свою заяву президент США проілюстрував згенерованою картинкою себе в образі героя фільму 1979 року “Апокаліпсис сьогодні” про війну у В’єтнамі.

Також він переробив крилату фразу з цього фільму “Люблю запах напалму зранку”.

Картинку він підписав “Чикагокаліпсис сьогодні”.

Зазначимо, що Дональд Трамп перебуває у конфлікті з владою міста через питання мігрантів. Зокрема йдеться про можливе залучення Національної гвардії для масових рейдів проти мігрантів.

Мер Брендон Джонсон підписав указ, що забороняє місцевій поліції співпрацювати з федералами, а губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер назвав дії президента неконституційними.

Адміністрація Трампа та місто вже судяться між собою щодо міграційної політики та фінансування програм допомоги. Ситуація спричинила протести й посилене напруження в місцевій громаді.