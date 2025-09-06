“Люблю запах депортацій зранку”: Трамп анонсував проведення антиміграційних рейдів у Чикаго

Президент США Дольд Трамп анонсував проведення депортацій в американському місті Чикаго.
Про це він повідомив у соцмережі TruthSocial.
“Люблю запах депортацій зранку”. Чикаго скоро дізнається, чому у нас тепер є Міністерство війни”, – написав Трамп.
Свою заяву президент США проілюстрував згенерованою картинкою себе в образі героя фільму 1979 року “Апокаліпсис сьогодні” про війну у В’єтнамі.
Також він переробив крилату фразу з цього фільму “Люблю запах напалму зранку”.
Картинку він підписав “Чикагокаліпсис сьогодні”.
Зазначимо, що Дональд Трамп перебуває у конфлікті з владою міста через питання мігрантів. Зокрема йдеться про можливе залучення Національної гвардії для масових рейдів проти мігрантів.
Мер Брендон Джонсон підписав указ, що забороняє місцевій поліції співпрацювати з федералами, а губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер назвав дії президента неконституційними.
Адміністрація Трампа та місто вже судяться між собою щодо міграційної політики та фінансування програм допомоги. Ситуація спричинила протести й посилене напруження в місцевій громаді.