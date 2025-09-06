Португалія купуватиме європейське та американське оборонне обладнання

Йдеться про літаки та кораблі.

Португалія планує закупівлі оборонного обладнання як у Європі, так і у США, щоб досягти цілей НАТО.

Як пише Bloomberg, про це повідомив міністр закордонних справ країни Паулу Ранжел.

"Ми чітко хочемо інвестувати в європейську оборону. Навіть португальська оборонна промисловість робить значний прогрес, наприклад у сфері дронів", – сказав він.

Газета Publico повідомляла раніше цього року, що Португалія розглядає варіанти заміни своїх винищувачів F-16.

Міністр зазначив, що закупівлі включатимуть літаки та кораблі, але уникав деталей, посилаючись на правила закупівель. Він підтримав заклик президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону в межах НАТО до 5% ВВП, назвавши його "цілком правильним".

Водночас він визнав, що ця мета залишається гнучкою через високий тиск на оборонну індустрію, адже країни масово нарощують витрати й заповнюють портфелі замовлень компаній, що може спричинити затримки з поставками.

Ранжел наголосив, що Захід має «продовжувати й послідовно рухатися» у своїй стратегії пошуку миру в Україні, адже Росія "не діє добросовісно". Серед варіантів тиску на Кремль розглядаються й вторинні санкції.

Він також закликав США посилити санкції, "додавши ще один рівень тиску", а також активізувати контакти з Китаєм та Індією щодо шляхів завершення війни.