Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з прем’єром Португалії спільне виробництво дронів

Також обговорили участь португальського бізнесу у відновленні України. 

Зеленський обговорив з прем’єром Португалії спільне виробництво дронів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. 

“Говорили про участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів. Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці”, - написав президент України. 

Також співрозмовники обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки, зокрема Україна розраховує на участь Португалії у засіданні коаліції охочих, на якому обговорять підготовлені пункти гарантування безпеки. 

“Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у Євросоюзі. Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою”, - уточнив Володимир Зеленський. 

Він також додав, що подякував голові уряду Португалії за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким українські діти під час лікування мають змогу навчатися.  

Також Володимир Зеленський запросив премʼєр-міністра Португалії приїхати до України з візитом. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies