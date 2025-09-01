Зеленський обговорив з прем’єром Португалії спільне виробництво дронів

Також обговорили участь португальського бізнесу у відновленні України.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

“Говорили про участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів. Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці”, - написав президент України.

Також співрозмовники обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки, зокрема Україна розраховує на участь Португалії у засіданні коаліції охочих, на якому обговорять підготовлені пункти гарантування безпеки.

“Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у Євросоюзі. Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою”, - уточнив Володимир Зеленський.

Він також додав, що подякував голові уряду Португалії за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким українські діти під час лікування мають змогу навчатися.

Також Володимир Зеленський запросив премʼєр-міністра Португалії приїхати до України з візитом.