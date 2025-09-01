Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаПолітика

Зеленський провів розмову із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету

За час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів.

Зеленський провів розмову із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі та привітав з обранням на посаду.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

"Говорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Привітав з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК", — ідеться у повідомленні.

Як зазначає глава держави, за час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні спортивних об’єктів. 

"Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це — пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми, в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі", — написав Зеленський.

Глава держави відзначив, що Україна готова поділитися всією необхідною інформацією, а також запросив Ковентрі до України.
﻿
