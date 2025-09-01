Що відомо про ракету «Фламінго»?
Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. 

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, - написав він у Х. - Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані".

Нагадаємо, Андрія Парубія убив 30 серпня невідомий, вистреливши у політика впритул із пістолета. Вбивці вдалося втекти з місця злочину. 

