Глави МЗС Євросоюзу обговорили наповнення 19-го пакету санкцій проти Росії

Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборону на імпорт та тарифи на російську продукцію.

Міністри закордонних справ держав Євросоюзу обговорили можливі варіанти подальших санкційних обмежень проти Росії.

Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з главою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені, передає Укрінформ.

«Міністри обговорили можливі основи для наступного пакета санкцій. Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборону на імпорт та тарифи на російську продукцію», – сказала вона.

За словами Каллас, також мають бути активізовані зусилля проти «тіньового флоту» РФ.

«Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, включаючи трансатлантичних», – сказала топдипломатка.

Вона повідомила, що сьогодні міністри також обговорили використання заморожених російських активів для оборони та відбудови України.

«Це була дуже хороша та дуже змістовна дискусія. Нам це було потрібно, щоб почути всі аргументи усіх сторін, щоб по-справжньому обговорити суть питання, і ця дискусія продовжиться».

Каллас зауважила, що міністри визнали необхідність розв'язання проблеми дефіциту фінансування України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні збитки. Для досягнення цієї мети вкрай важливо дослідити всі доступні шляхи, мінімізуючи потенційні ризики.

«Я хочу наголосити, що фінансові ринки не зреагували, коли ми заморозили активи. Фінансові ринки і зараз спокійні, коли ми це обговорювали. Ризики є, але я впевнена, що ми зможемо їх пом'якшити», – наголосила верховна представниця ЄС.

Під час пресконференції вона також поінформувала, що міністрам забракло часу обговорити третій основний пункт порядку денного – розгляд можливої зміни механізму ухвалення рішень із питань зовнішньої політики. Йдеться про варіант прийняття певних рішень більшістю членів ЄС без цілковитого консенсусу, зокрема у випадках, коли одна країна не проявляє конструктивної позиції та гальмує процес ухвалення рішень на рівні Євросоюзу.

Як відомо, сьогодні у Копенгагені на неформальну зустріч збиралися міністри закордонних справ ЄС.

Нагадаємо, перед початком цього неформального засідання Кая Каллас виступила проти розморожування активів Росії до того, як вона сплатить репарації Україні. Топдипломатка ЄС вважає, що спершу агресор має відшкодувати збитки.