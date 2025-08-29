Постанову про відновлення трансляцій засідань Ради направили на реєстрацію

Постанова про відновлення трансляцій та зняття годинного мораторію на новини з Верховної Ради пішла на реєстрацію, повідомив нардеп, голова парламентського комітету з питань свободи слова.
“Співавторами вступили 76 депутатів з усіх фракцій та позафракційні. Планували більше, але з різних причин не встигли підписати. Та обіцяли проголосувати в залі. Дякую усім!” – написав Юрчишин.
Він окремо подякував співініціаторам, а саме керівнику фракції “Слуга Народу” Давиду Арахамії та спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.
Наступні кроки:
- отримання номера Постанови (мало б бути сьогодні до кінця робочого дня);
- підняття питання на Погоджувальній раді в понеділок, щодо розгляду питання у якнайкоротші терміни. Оптимально 2 вересня на початку засідання.
- голосування і відновлення трансляцій. Оптимально вже з 2 вересня.
“Ціль проста – ввійти у вересень з відновленим рівнем відкритості нашого парламенту. Працюємо!” – зазначив Юрчишин.
Раніше Юрчишин повідомив, що керівник більшості Давид Арахамія підписав Постанову про відновлення трансляцій парламенту та зняття годинного мораторію на новини з ВРУ. Напередодні збирали підписи керівництва парламенту, фракцій та груп.