Постанову про відновлення трансляцій засідань Ради направили на реєстрацію

Також у постанові йдеться про зняття годинного мораторію на новини з Верховної Ради.

Постанова про відновлення трансляцій та зняття годинного мораторію на новини з Верховної Ради пішла на реєстрацію, повідомив нардеп, голова парламентського комітету з питань свободи слова.

“Співавторами вступили 76 депутатів з усіх фракцій та позафракційні. Планували більше, але з різних причин не встигли підписати. Та обіцяли проголосувати в залі. Дякую усім!” – написав Юрчишин.

Він окремо подякував співініціаторам, а саме керівнику фракції “Слуга Народу” Давиду Арахамії та спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.

Наступні кроки:

отримання номера Постанови (мало б бути сьогодні до кінця робочого дня);

підняття питання на Погоджувальній раді в понеділок, щодо розгляду питання у якнайкоротші терміни. Оптимально 2 вересня на початку засідання.

голосування і відновлення трансляцій. Оптимально вже з 2 вересня.

“Ціль проста – ввійти у вересень з відновленим рівнем відкритості нашого парламенту. Працюємо!” – зазначив Юрчишин.

