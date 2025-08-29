Що відомо про ракету «Фламінго»?
Постанову про відновлення трансляцій засідань Ради направили на реєстрацію

Також у постанові йдеться про зняття годинного мораторію на новини з Верховної Ради.

Постанову про відновлення трансляцій засідань Ради направили на реєстрацію
Ярослав Юрчишин
Фото: facebook/Ярослав Юрчишин

Постанова про відновлення трансляцій та зняття годинного мораторію на новини з Верховної Ради пішла на реєстрацію, повідомив нардеп, голова парламентського комітету з питань свободи слова.

“Співавторами вступили 76 депутатів з усіх фракцій та позафракційні. Планували більше, але з різних причин не встигли підписати. Та обіцяли проголосувати в залі. Дякую усім!” – написав Юрчишин. 

Він окремо подякував співініціаторам, а саме керівнику фракції “Слуга Народу” Давиду Арахамії та спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.

Наступні кроки:

  • отримання номера Постанови (мало б бути сьогодні до кінця робочого дня);
  • підняття питання на Погоджувальній раді в понеділок, щодо розгляду питання у якнайкоротші терміни. Оптимально 2 вересня на початку засідання. 
  • голосування і відновлення трансляцій. Оптимально вже з 2 вересня.

“Ціль проста – ввійти у вересень з відновленим рівнем відкритості нашого парламенту. Працюємо!” – зазначив Юрчишин.

Раніше Юрчишин повідомив, що керівник більшості Давид Арахамія підписав Постанову про відновлення трансляцій парламенту та зняття годинного мораторію на новини з ВРУ. Напередодні збирали підписи керівництва парламенту, фракцій та груп.
