Президентка Єврокомісії обговорила із Трампом і Зеленським масований російський обстріл Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з лідерами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським.

«Путін має сісти за стіл переговорів. Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими й надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза», - наголосила фон дер Ляєн.

Вона запевнила, що «Європа повністю виконає свою частину».

«Наш інструмент у сфері оборони SAFE, наприклад, стане важливим для зміцнення мужніх Збройних сил України», - зауважила очільниця Єврокомісії.

Зеленський згодом додав, що з очільницею Єврокомісії обговорили "дипломатичну роботу для зупинення вбивств, зупинення цієї нічим не спровокованої російської агресії та для гарантування нашим людям справжньої безпеки".

"Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами. Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", - зазначив глава держави.

Уночі й на світанку 28 серпня Росія влаштувала багатогодинну атаку на Київ. Била різними типами зброї: дронами, балістичними і крилатими ракетами, "кинджалами". Є багато загиблих і поранених.

Все це відбувається на тлі чергового «дедлайну» для Росії від Трампа, який укотре погрожує країні-агресору санкціями, якщо вона не сяде за стіл перемовин.

Російська сторона попри обіцянки американцям наразі відтягує своє рішення щодо перемовин.

Що таке ініціатива SAFE