Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина офіційно стала послом України у США.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

«Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України», - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 27 серпня.

Зеленський додав, що «на столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах».

Президент висловив вдячність за роботу попередньому послу Оксані Маркаровій і додав, що запропонував їй «і надалі бути в команді – працювати заради України».

Хто така Ольга Стефанішина