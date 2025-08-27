Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина офіційно стала послом України у США.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
«Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України», - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 27 серпня.
Зеленський додав, що «на столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах».
Президент висловив вдячність за роботу попередньому послу Оксані Маркаровій і додав, що запропонував їй «і надалі бути в команді – працювати заради України».
Хто така Ольга Стефанішина
- У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови.
- У 2016 році Стефанішина закінчила Одеський національний економічний університет за спеціальністю "Фінанси і кредит".
- З 2006 по 2007 рік займалася приватною юридичною практикою.
- У 2007—2010 роках працювала в Державному департаменті з питань адаптації законодавства на посаді спеціаліста-керівника відділу з питань правового забезпечення європейської інтеграції.
- 2010—2015 — Департамент міжнародного права/Департамент європейської інтеграції у Міністерстві юстиції України, заступник директора/директор.
- З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
- В грудні 2017 року була призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
- З січня по червень 2020 році працювала радником у юридичній фірмі «Ілляшев та Партнери».
- На позачергових парламентських виборах 2019 року Стефанішина балотувалася до Верховної Ради за списками партії «Українська Стратегія Гройсмана» під № 25, але в парламент не пройшла.
- 4 червня 2020 року Рада проголосувала за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
- 3 вересня 2024 року віцепремʼєр-міністерка з питаннь євроінтеграції подала до Ради заяву про відставку. 4 вересня 2024 року Рада підтримала звільнення.
- 17 липня 2025 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної спецуповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.