Стефанішина офіційно стала послом України у США

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

Стефанішина офіційно стала послом України у США
Ольга Стефанішина
Фото: eurointegration.com.ua

Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина офіційно стала послом України у США.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

«Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України», - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 27 серпня.

Зеленський додав, що «на столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах». 

Президент висловив вдячність за роботу попередньому послу Оксані Маркаровій і додав, що запропонував їй «і надалі бути в команді – працювати заради України».

Хто така Ольга Стефанішина

  • У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови.
  • У 2016 році Стефанішина закінчила Одеський національний економічний університет за спеціальністю "Фінанси і кредит".
  • З 2006 по 2007 рік займалася приватною юридичною практикою.
  • У 2007—2010 роках працювала в Державному департаменті з питань адаптації законодавства на посаді спеціаліста-керівника відділу з питань правового забезпечення європейської інтеграції.
  • 2010—2015 — Департамент міжнародного права/Департамент європейської інтеграції у Міністерстві юстиції України, заступник директора/директор.
  • З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
  • В грудні 2017 року була призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
  • З січня по червень 2020 році працювала радником у юридичній фірмі «Ілляшев та Партнери».
  • На позачергових парламентських виборах 2019 року Стефанішина балотувалася до Верховної Ради за списками партії «Українська Стратегія Гройсмана» під № 25, але в парламент не пройшла.
  • 4 червня 2020 року Рада проголосувала за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 
  • 3 вересня 2024 року віцепремʼєр-міністерка з питаннь євроінтеграції подала до Ради заяву про відставку. 4 вересня 2024 року Рада підтримала звільнення.
  • 17 липня 2025 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної спецуповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.
