У цьому році до НАЗК надійшло 9,5 тисяч повідомлень про факти несвоєчасного подання декларацій

Лідерами за кількістю неподаних чи поданих несвоєчасно декларацій стали органи місцевого самоврядування (22%).

Упродовж першого півріччя 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування–2024. Як зазначає пресслужба НАЗК, лідерами за кількістю неподаних чи поданих несвоєчасно декларацій стали:

  • органи місцевого самоврядування 22%:
  • органи Національної поліції України 21%;
  • Міністерство оборони України 10%;
  • органи Державної кримінально-виконавчої служби 8%;
  • органи Державної служби з надзвичайних ситуацій 8%;
  • органи Державної податкової служби 6%;
  • суди та інші органи судової влади 5%;
  • органи Державного агентства лісових ресурсів 4%;
  • Обласні Державні адміністрації 3%;
  • Міністерство юстиції України 3%.

Порушення вимог законодавства щодо декларування тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність: 

  • за несвоєчасне подання декларації без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) - сплата штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • за умисне неподання декларації настає кримінальна відповідальність (ст. 366-3 КК України). Дане правопорушення карається штрафом від 2,5 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік. Також суд може заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, рішення суду тягне за собою внесення відомостей про особу до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр порушників).
﻿
