Чотирьом депутатам на Харківщині, Львівщині й Черкащині повідомлено про підозру у недекларування статків на 29 млн грн

Чотирьом депутатам на Харківщині, Львівщині й Черкащині повідомлено про підозру у недекларуванні статків та майна на майже 29 мільйонів гривень, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Недостовірну інформацію в особливо великих розмірах задекларували депутат Черкаської міської ради, депутат селищної ради у Львівської області і двоє депутатів селищних рад у Харківській області. Загальна сума незадекларованих статків та майна становить майже 29 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Харківської обласної прокуратури депутатам повідомлено про підозру за ч.1 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Зокрема у Черкасах депутат міськради в щорічній декларації за 2022 рік не задекларував понад 9,7 млн грн заощаджень. Також він занизив майже на 3,5 млн грн вартість елітного автомобіль марки BMW, оформленого на дружину. Посадовець зазначив суму автівки лише у 10 тис. грн як транспортного засобу, пошкоджено нібито внаслідок ДТП, що фактично не мала місця.

На Львівщині під час подання щорічної декларації за 2022 рік депутат селищної ради не вказав у відомості майно на 4,5 млн грн: дві земельні ділянки площею 40 соток, квартиру та будинок на 173 кв.м.

Один із депутатів селищної ради у Харківській області у декларації за 2024 рік не вказав понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі загальною вартістю понад 7,5 млн грн.

Депутатка іншої селищної ради у січні 2024 року не відобразила в декларації за 2021-й рік житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також вона приховала корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності і роботи у господарських товариствах, а ще — готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн грн.