У Харкові чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У Харкові взяли під варту чоловіка, який напав з ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 36-річному чоловіку, який напав на поліцейського та представників ТЦК та СП", – ідеться у повідомленні.

Нападнику інкримінували посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як відомо, 14 серпня близько 22:15 у Харкові поліцейський спільно з працівниками районного ТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів.

"Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному — ножем у голову та руку, іншому — у голову та підключичну ділянку, ще одному — в область тулуба", кажуть у прокуратурі.

Підозрюваний втік дворами та намагався сховатися. Правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.