Безпілотники атакували залізничну станцію у Воронезькій області в Росії

Ударні безпілотники атакували залізничну станцію "Ліски" у Воронезькій області. Наразі рух поїздів призупинено.

Про це повідомляє Astra.

Призупинення руху поїздів пов’язане з пошкодженням ліній електропередач, а також пожежею на самій залізничній станції унаслідок атаки безпілотників.

Станція є одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці Росії та активно використовується росіянами для перевезення військової техніки й особового складу. Залізниця розташована приблизно за 120-150 кілометрів від державного кордону України.

Тим часом у Міноборони РФ традиційно відзвітували про збиття 46 українських дронів у ніч на 17 серпня, дев’ять з них – у Воронезькій області.