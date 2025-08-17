Безпілотники атакували залізничну станцію у Воронезькій області в Росії

Ударні безпілотники атакували залізничну станцію "Ліски" у Воронезькій області. Наразі рух поїздів призупинено.
Про це повідомляє Astra.
Призупинення руху поїздів пов’язане з пошкодженням ліній електропередач, а також пожежею на самій залізничній станції унаслідок атаки безпілотників.
Станція є одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці Росії та активно використовується росіянами для перевезення військової техніки й особового складу. Залізниця розташована приблизно за 120-150 кілометрів від державного кордону України.
Тим часом у Міноборони РФ традиційно відзвітували про збиття 46 українських дронів у ніч на 17 серпня, дев’ять з них – у Воронезькій області.
- У ніч на 16 серпня безпілотники атакували хімічний завод "Невинномысский Азот" у Ставропольському краї РФ.