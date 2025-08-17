Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Безпілотники атакували залізничну станцію у Воронезькій області в Росії

Станція активно використовується росіянами для перевезення військової техніки й особового складу. 

Безпілотники атакували залізничну станцію у Воронезькій області в Росії
Фото: Astra

Ударні безпілотники атакували залізничну станцію "Ліски" у Воронезькій області. Наразі рух поїздів призупинено.

Про це повідомляє Astra.

Призупинення руху поїздів пов’язане з пошкодженням ліній електропередач, а також пожежею на самій залізничній станції унаслідок атаки безпілотників.

Станція є одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці Росії та активно використовується росіянами для перевезення військової техніки й особового складу. Залізниця розташована приблизно за 120-150 кілометрів від державного кордону України.

Тим часом у Міноборони РФ традиційно відзвітували про збиття 46 українських дронів у ніч на 17 серпня,  дев’ять з них – у Воронезькій області.
Теми: , , ,
﻿
