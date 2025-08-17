Росіяни вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі та по ринку в Сумах

Внаслідок атаки жінка отримала гостру реакцію на стрес, бо знаходилася неподалік від місця влучання.

Російські війська завдали ракетного балістичного ударі по Сумській громаді. Попередньо без жертв, проте є одна постраждала.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються.

Крім того, за повідомленням голови міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, ворог завдав удару по Центральному ринку Сум.

"Внаслідок влучання відбулося загорання торгових приміщень. Близько 20 торгових місць пошкоджено, з них 10 – повністю знищено. Також пошкоджений навчальний заклад та три нежитлові приміщення", - написав він у Telegram.

