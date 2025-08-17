Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі та по ринку в Сумах

Внаслідок атаки жінка отримала гостру реакцію на стрес, бо знаходилася неподалік від місця влучання. 

Росіяни вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі та по ринку в Сумах
Ілюстративне фото
Фото: Одеса офіційно

Російські війська завдали ракетного балістичного ударі по Сумській громаді. Попередньо без жертв, проте є одна постраждала.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються.

Крім того, за повідомленням голови міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, ворог завдав удару по Центральному ринку Сум.

"Внаслідок влучання відбулося загорання торгових приміщень. Близько 20 торгових місць пошкоджено, з них 10 – повністю знищено. Також пошкоджений навчальний заклад та три нежитлові приміщення", - написав він у Telegram.

Внаслідок атаки жінка отримала гостру реакцію на стрес, бо знаходилася неподалік від місця влучання. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies