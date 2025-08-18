NGL.media: колишній український олігарх Димінський, якого 8 років шукають за смертельну ДТП, веде комфортне життя в Європі

Через два місяці після ДТП Димінський придбав будинок у передмісті Афін і отримав так звану "золоту візу" у Греції.

Колишній український олігарх Петро Димінський, якого 8 років шукають за смертельну ДТП в Україні, веде комфортне життя в Європі після отримання сербського громадянства та оформлення "золотої візи" в Греції.

Про це пише NGL.media.

У серпні 2017 року Mercedes олігарха Димінського зіткнувся з Opel Astra на Львівщині. За кермом, ймовірно, був сам бізнесмен, однак офіційно відповідальність узяв на себе його охоронець. Унаслідок аварії загинула 31-річна Наталя Тріла.

Того ж дня Димінський фактично зник з публічного простору. На той момент він контролював чимало активів: футбольний клуб "Карпати", телеканал ZIK, частку в паливному бізнесі WOG. Згодом його оголосили у національний, а потім і міжнародний розшук. Та навіть це не завадило Димінському облаштувати собі нове життя за кордоном.

Вже через два місяці після ДТП він придбав будинок у передмісті Афін приблизно за 280 тисяч євро.

Разом із нерухомістю отримав і так звану "золоту візу" — посвідку на проживання в Греції. А наприкінці 2017 року оформив і громадянство Сербії. Такий хід дозволив йому уникнути багатьох ризиків і значно ускладнив процес можливої екстрадиції.

Протягом 2020-2022 років Димінський активно літав за кордон з аеропорту в Афінах, свідчать дані про перельоти, з якими ознайомились журналісти Inside Story. Востаннє в цьому аеропорту його зафіксували у листопаді 2022 року – тоді ж, коли він продовжив свою "золоту візу". Ці дані дозволяють припустити, що принаймні у перші роки після втечі з України Петро Димінський мешкав саме у Греції.

Розслідувачі NGL.media з’ясували, що в останні роки Димінський часто буває у Латвії, зокрема в Юрмалі. Його ім’я пов’язують із енергетичними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі, де ключову роль відіграє його дружина. Таким чином бізнесмен поступово відновив фінансовий вплив, хоч і вже далеко від України.

Через два роки після смертельної ДТП та втечі з країни Петро Димінський дуже вигідно продав один із найбільш впізнаваних своїх бізнесів – інформаційний телеканал ZIK. На той момент офіційними власницями телеканалу були його дружина та доньки.

14 червня 2019 року відомий проросійський нардеп від "Опозиційного блоку" Тарас Козак оголосив, що став новим власником телеканалу ZIK, який мав увійти до спільної мережі з придбаними ним раніше ще двома інформаційними телеканалами "112 Україна" та NewsOne.

Якщо вартість цих двох телеканалів вже незабаром стала публічною – близько 4 млн доларів, то вартість продажу ZIK досі залишалася невідомою. Учасники ринку оцінювали канал у 15-20 млн доларів, хоча сам Димінський нібито хотів 53 млн.

Реальна вартість продажу телеканалу стала відома з фінансових звітів кіпрської компанії Ablemark Limited, доступ до яких отримали NGL.media. Саме Ablemark володіла українською компанією "Про радіо", а та, своєю чергою "Телерадіокомпанією “Нові комунікації”, якій належали ліцензії на мовлення ZIK.

З фінансового звіту Ablemark випливає, що 13 червня 2019 року українську «Про Радіо» продали кіпрській компанії Turul Investments Limited, що належить Тарасу Козаку. Своєю чергою у звіті Turul Investments зазначено, що первісна угода була укладена на 165 тис. дол., але того ж дня сума угоди була збільшена до 27,5 млн дол. Саме цю суму Ablemark отримала 14 червня на рахунок у білоруському "Абсолютбанк", про що свідчить банківська виписка із витоку даних.

14 червня 2019 року Turul Investments придбала за 17,1 тис. євро ще одну кіпрську компанію Димінського – Alvho Trading Limited, яка була власником українських ТОВ "Західна інформаційна корпорація" (інформаційна агенція ZIK) і "ТРК “Міст ТБ”, якому теж належала частина ліцензій на мовлення телеканалу ZIK.

Одразу після оголошення про продаж Тарасу Козаку журналісти почали масово звільнятись із телеканалу та інформаційної агенції ZIK.

Незабаром телеканал перетворився на один з найбільших осередків проросійської пропаганди. У лютому 2021 року за рішенням РНБО його роботу заблокували, тоді ж припинив роботу і сайт ZIK.ua.

За кілька тижнів Тарас Козак вилетів до Росії і більше до України, де йому висунули заочне звинувачення у державній зраді, не повертався.

Сьогодні Димінський живе у комфорті та розбудовує нові схеми впливу. Тим часом у справі загибелі Наталі Тріли й досі немає вироку. Для родини жертви це означає вісім років очікування і відчуття, що правосуддя так і не настало.

Інтерпол так і не погодився на "червоне повідомлення", яке могло б забезпечити затримання бізнесмена за кордоном. У 2023 році його прізвище взагалі зникло з бази міжнародного розшуку. Тож тепер ні в Греції, ні в Сербії, ні в Латвії йому нічого не загрожує.