Російська армія продовжує терор Дніпропетровщини

Протягом дня російські війська продовжували атакувати Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Ворог бив безпілотниками та артилерією.
Унаслідок обстрілів понівечені сільськогосподарське підприємство, інфраструктура, 3 приватні будинки, господарська споруда, газогони та лінія електропередач.
За уточненою інформацією, через ранковий обстріл Нікополя знищена господарська споруда.
Російські війська сконцентрували на південному напрямку спеціалізовані підрозділи для проведення диверсійно-розвідувальних дій через колишнє Каховське водосховище по Нікополю Дніпропетровської області.