Російська армія продовжує терор Дніпропетровщини

Російські війська сконцентрували на південному напрямку спеціалізовані підрозділи для проведення диверсійно-розвідувальних дій через колишнє Каховське водосховище по Нікополю Дніпропетровської області.

За уточненою інформацією, через ранковий обстріл Нікополя знищена господарська споруда.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Ворог бив безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

