«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині із РСЗВ "Смерч": є жертви

Серед цивільних троє загиблих і четверо постраждалих.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти знову атакували прифронтову Костянтинівку на Донеччині, застосувавши РСЗВ "Смерч". Влучання відбулись по житловому сектору та місцевому ринку.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Унаслідок ворожої атаки загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

У місті пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торговельні заклади та лінію електропередач.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування наслідків атаки окупантів на цивільне населення", — ідеться у повідомленні.
