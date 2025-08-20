Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині із РСЗВ "Смерч": є жертви

Російські окупанти знову атакували прифронтову Костянтинівку на Донеччині, застосувавши РСЗВ "Смерч". Влучання відбулись по житловому сектору та місцевому ринку.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Унаслідок ворожої атаки загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

У місті пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торговельні заклади та лінію електропередач.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування наслідків атаки окупантів на цивільне населення", — ідеться у повідомленні.