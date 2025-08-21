На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Рада підтримала створення спеціального пільгового режиму Дефенс Сіті для підтримки підприємств ОПК

Режим Дефенс Сіті для підприємств ОПК діятиме до 2036 року, але не довше, ніж до вступу України до ЄС.

Рада підтримала створення спеціального пільгового режиму Дефенс Сіті для підтримки підприємств ОПК
ілюстративне фото
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада 260 голосами підтримала в цілому законопроєкт № 13420 та № 13421 щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу шляхом створення спеціального режиму Дефенс Сіті.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, нардеп Ніна Южаніна. 

Вона зазначила, що режим Дефенс Сіті діятиме до 2036 року (але не довше, ніж до вступу України до ЄС).

Підприємство повинно виробляти оборонні товари, зокрема, озброєння, військову та спеціальну техніку, безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, активні засоби протидії технічним розвідкам, зброю чи боєприпаси.

Обсяг доходу від реалізації (постачання) таких оборонних товарів має становити не менше 75% загального доходу юридичної особи (не менше 50% для суб'єктів літакобудування).

Суб'єкти господарювання, які є розробниками або виробниками товарів військово призначення, зможуть здійснювати експорт таких товарів за спрощеною процедурою, а Нацбанк встановить особливості здійснення валютних операцій та валютного нагляду щодо підприємств Дефенс Сіті.

Найголовніше, підприємствам Дефенс Сіті надаватиметься ряд податкових пільг.
