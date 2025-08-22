У Новоросійську морський дрон ГУР знищив п’ятьох елітних російських водолазів

Український безпілотник дрейфував, під час маніпуляцій окупантів з ним дрон він здетонував.

Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська ліквідував п’ятьох елітних російських водолазів. Про це йдеться у пресрелізі Головного управління розвідки Міноборони.

“Літній гуркіт у новоросійску ― під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти новоросійска, де держава-агресор росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту”, ‒ зазначили розвідники.

Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження. Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту РФ з підрозділу висококваліфікованих водолазів-розвідників “ПДСC”, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував ‒ внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані.

“Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійстку, лунає гостре невдоволення безглуздим “мʼясним” наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи”, ‒ зазначають у ГУР.