Після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар

Він повертався після виконання бойового завдання.

У ніч на 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – написали там.

Причини та обставини катастрофи встановлюють.