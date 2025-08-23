Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар

Він повертався після виконання бойового завдання. 

Після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар
МіГ-29, ілюстративне фото
Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

"Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – написали там. 

Причини та обставини катастрофи встановлюють.

  • 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов. 
Теми: , , ,
