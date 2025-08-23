Після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар

У ніч на 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – написали там.
Причини та обставини катастрофи встановлюють.
- 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.