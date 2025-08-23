«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГУР показало зрив спроби росіян просунутись до адмінкордонів Дніпропетровщини, 16 окупантів потрапили в полон

Серед полонених окупантів  — “прапороносці”, які мали зняти фейкові новини про “захоплення” українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.

Фото: скрін

У спільній операції підрозділи Російський Добровольчий Корпус та “Братство” зі складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР. 

Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців. 

Серед них — “прапороносці”, які мали зняти фейкові новини про “захоплення” українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове. 
