Для далекобійних ударів по Росії Україна використовує власну зброю і не узгоджує цілі з США, ‒ Зеленський

Для нанесення далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує цілі зі США.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного з прем’єр-міністром Канади Марком Карні спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.
“На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу делекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти”, ‒ розповів Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи існує заборона на далекобійні удари американською зброєю.
Український лідер нагадав, що "колись були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці".
- Раніше повідомлялося, що газета Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців написала, що Міністерство оборони США протягом місяців блокувало використання Україною далекобійних ракет по території Росії. За словами співрозмовників газети, Пентагон з кінця весни за таємною процедурою, затвердженою на високому рівні в міністерстві, перешкоджав запуску українцями будь-яких ракет ATACMS по цілях на російській території.
- Принаймні один раз Україна намагалася використати американські ракети для такого удару, але отримала відмову. Обмеження військових операцій України відбулося на тлі спроб Вашингтона схилити Кремль до старту мирних переговорів.