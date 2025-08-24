Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Для далекобійних ударів по Росії Україна використовує власну зброю і не узгоджує цілі з США, ‒ Зеленський

“На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу делекобійну зброю вітчизняного виробництва", заявив президент.

Для далекобійних ударів по Росії Україна використовує власну зброю і не узгоджує цілі з США, ‒ Зеленський
Фото: Сайт президента

Для нанесення далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує цілі зі США.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного з прем’єр-міністром Канади Марком Карні спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.

“На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу делекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти”, ‒ розповів Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи існує заборона на далекобійні удари американською зброєю.

Український лідер нагадав, що "колись були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці".

  • Раніше повідомлялося, що газета Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців написала, що Міністерство оборони США протягом місяців блокувало використання Україною далекобійних ракет по території Росії. За словами співрозмовників газети, Пентагон з кінця весни за таємною процедурою, затвердженою на високому рівні в міністерстві, перешкоджав запуску українцями будь-яких ракет ATACMS по цілях на російській території.
  • Принаймні один раз Україна намагалася використати американські ракети для такого удару, але отримала відмову. Обмеження військових операцій України відбулося на тлі спроб Вашингтона схилити Кремль до старту мирних переговорів.
