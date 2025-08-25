«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ППО знешкодила 76 із 104 запущених Росією дронів

Зафіксували влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, і падіння уламків на 4 локаціях.

ППО знешкодила 76 із 104 запущених Росією дронів
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 25 серпня українська протиповітряна оборона знешкодила 76 із 104 запущених Росією дронів. Зафіксували влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, і падіння уламків на 4 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах. 

"У ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Фото: Повітряні сили
