Суспільне: наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні

Воно заплановане на 9 вересня.

30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня цього року.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Міністерства оборони Німеччини.

Як зазначається, засідання проведуть у столиці Великобританії у "змішаному форматі", втім порядок денний поки не розголошується.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", — пояснив прессекретар німецького міноборони.

Ключові рішення партнерів на 29-й зустрічі “Рамштайн”: