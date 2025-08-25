Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСуспільствоВійна

Суспільне: наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні

Воно заплановане на 9 вересня.

Суспільне: наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня цього року.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Міністерства оборони Німеччини.

Як зазначається, засідання проведуть у столиці Великобританії у "змішаному форматі", втім порядок денний поки не розголошується.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", — пояснив прессекретар німецького міноборони.

Ключові рішення партнерів на 29-й зустрічі “Рамштайн”:

  1. США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські вже заявили про готовність долучитися до фінаснування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України. 

  2. Німеччина – передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.

  3. Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків.

  4. Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16.

  5. Норвегія – у 2025 році загалом виділили 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК.

  6. Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies