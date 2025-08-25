Суспільне: наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні

30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня цього року.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Міністерства оборони Німеччини.
Як зазначається, засідання проведуть у столиці Великобританії у "змішаному форматі", втім порядок денний поки не розголошується.
"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", — пояснив прессекретар німецького міноборони.
Ключові рішення партнерів на 29-й зустрічі “Рамштайн”:
-
США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські вже заявили про готовність долучитися до фінаснування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України.
-
Німеччина – передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.
-
Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків.
-
Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16.
-
Норвегія – у 2025 році загалом виділили 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК.
-
Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.