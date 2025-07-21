Німеччина надасть Україні п'ять систем ППО Patriot і профінансує виробництво далекобійних дронів

Також Україна отримає від ФРН боєприпаси до зенітних систем Gepard.

Німеччина готова надати Україні п'ять систем ППО Patriot, боєприпаси для ЗСУ Gepard, а також профінансувати українське виробництво далекобійних дронів для наступальних можливостей Сил оборони України.

Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Укрінформ.

"Я домовився з (міністром оборони США - ред.) Пітом Гегсетом під час поїздки до Вашингтона минулого тижня, що Німеччина зробить свій внесок у якомога швидше надання п'яти вкрай необхідних систем Patriot", – сказав Пісторіус.

Партнери "тісно та в дусі взаємної довіри" координуватимуть свої дії протягом наступних кількох днів для організації цього процесу, додав міністр.

"Я вже хочу подякувати командувачу сил НАТО в Європі за його підтримку в успішній координації", – наголошує міністр оборони ФРН.

Також Пісторіус подякував Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за їхній значний внесок у цей процес.

"Лише через кілька тижнів після запуску ініціативи, вже є ознаки того, що ми можемо значно перевершити наші минулорічні успіхи", – сказав міністр оборони Німеччини.

Також Німеччина спільно з Великою Британією надасть "220 тис. набоїв калібру 35 мм для зенітних гарматних систем Gepard у стислі терміни та за гроші Німеччини для захисту українського неба".

Пісторіус наголосив, що Німеччина також має намір підтримувати Збройні сили України в їхніх наступальних зусиллях, спрямованих на послаблення можливостей Росії у повітрі.

"Саме тому ми фінансуємо комплексні закупівлі далекобійних безпілотників українського виробництва. Ці системи вже доводять свою цінність на полі бою. Вони знищують російські літаки, дрони та ракети на землі задовго до того, як вони зможуть становити загрозу Україні, її містам чи інфраструктурі", — наголосив міністр.

"Перші системи, що фінансуються Німеччиною, будуть доставлені Збройним силам України протягом наступних днів і будуть готові до негайного використання", – сказав міністр оборони Німеччини. — І ми збираємося ще більше посилити цей потенціал, надаючи додаткові інвестиції та організовуючи тісну технічну співпрацю між німецькою та українською оборонними промисловостями".

"Це чіткий сигнал Путіну. Затягування війни обходитиметься дедалі дорожче. Україна продовжуватиме успішно протистояти військовій машині Путіна та послаблюватиме її щодня. Наш обов’язок – активно підтримувати наших українських друзів у цьому сенсі", — підкреслив Пісторіус.