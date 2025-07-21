​Україна отримає від Німеччини і Британії 220 тисяч снарядів для Gepard і фінансування БпЛА

Німеччина і Британія запустили спільний проєкт, який передбачає постачання Україні 220 тисяч снарядів калібру 35 мм для зенітних установок Gepard, а також фінансування бойових безпілотників українського виробництва.

Про це оголосили міністри оборони обох країн Борис Пісторіус та Джон Гілі на відкритті онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Європейська правда».

Пісторіус сказав, що снаряди до Gepard партнери нададуть найближчим часом, фінансування забезпечує ФРН.

Він також повідомив, що Берлін фінансує комплексне постачання далекобійних українських дронів, які вже довели свою ефективність у бою. За його словами, ці БпЛА знищують російські літаки, дрони та ракети ще до того, як вони становлять загрозу.

«Перші системи, профінансовані Німеччиною, будуть передані Збройним силам України впродовж наступних кількох днів і будуть готові до негайного використання», – додав німецький міністр.

Зі свого боку, Джон Гілі підтвердив, що Велика Британія вже виділила 700 мільйонів фунтів на постачання снарядів, далекобійних ракет та засобів ППО, з яких 150 мільйонів — лише за останні два місяці. З березня 2025 року Лондон поставив Україні майже 50 тисяч дронів.

У межах пакета допомоги НАТО Велика Британія також надасть ще 40 мільйонів фунтів, додав Гілі.