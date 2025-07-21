Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
ГоловнаСуспільствоВійна

​Україна отримає від Німеччини і Британії 220 тисяч снарядів для Gepard і фінансування БпЛА

Допомога надійде незабаром.

​Україна отримає від Німеччини і Британії 220 тисяч снарядів для Gepard і фінансування БпЛА
Боєприпаси Rheinmetall 35 мм для установок Gepard
Фото: Rheinmetall

Німеччина і Британія запустили спільний проєкт, який передбачає постачання Україні 220 тисяч снарядів калібру 35 мм для зенітних установок Gepard, а також фінансування бойових безпілотників українського виробництва.

Підписуйтесь на наш Google News

Про це оголосили міністри оборони обох країн Борис Пісторіус та Джон Гілі на відкритті онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Європейська правда».

Пісторіус сказав, що снаряди до Gepard партнери нададуть найближчим часом, фінансування забезпечує ФРН.

Він також повідомив, що Берлін фінансує комплексне постачання далекобійних українських дронів, які вже довели свою ефективність у бою. За його словами, ці БпЛА знищують російські літаки, дрони та ракети ще до того, як вони становлять загрозу.

«Перші системи, профінансовані Німеччиною, будуть передані Збройним силам України впродовж наступних кількох днів і будуть готові до негайного використання», – додав німецький міністр.

Зі свого боку, Джон Гілі підтвердив, що Велика Британія вже виділила 700 мільйонів фунтів на постачання снарядів, далекобійних ракет та засобів ППО, з яких 150 мільйонів — лише за останні два місяці. З березня 2025 року Лондон поставив Україні майже 50 тисяч дронів.

У межах пакета допомоги НАТО Велика Британія також надасть ще 40 мільйонів фунтів, додав Гілі.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies