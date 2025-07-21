Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Слатиному на Харківщині, пошкоджені будинки

Також пошкоджень зазнала лінія електропередач.

Росіяни вдарили по Слатиному на Харківщині, пошкоджені будинки
Фото: Микола Задоренко

Російські війська атакували з артилерії селище Слатине Харківського району, унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та лінія електропередачі. 

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 9:30 росіяни завдали удару по житловому сектору селища Слатине. Унаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних домоволодінь та лінію електропередачі. На щастя, минулося без постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що російська армія застосувала реактивну систему залпового вогню.

Наразі енергетики Дергачівського РЕМу завершили роботи з відновлення енергосистеми. 

  • Упродовж минулої доби під обстрілами російської армії були Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 7 людей.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies