Росіяни вдарили по Слатиному на Харківщині, пошкоджені будинки

Російські війська атакували з артилерії селище Слатине Харківського району, унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та лінія електропередачі.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 9:30 росіяни завдали удару по житловому сектору селища Слатине. Унаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних домоволодінь та лінію електропередачі. На щастя, минулося без постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що російська армія застосувала реактивну систему залпового вогню.

Наразі енергетики Дергачівського РЕМу завершили роботи з відновлення енергосистеми.