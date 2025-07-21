Співробітника прокуратури Молочного, який збив жінку в Києві, заарештували без права застави

Суд відправив головного спеціаліста відділу прокуратури Андрія Молочного, який збив жінку у пішохідній зоні і втік з місця події, взяли під варту без права застави до 17 вересня.

Про це повідомляє "Суспільне" з зали суду.

Зазначається, що таке рішення прийняв суд на основі клопотання генерального прокурора Руслана Кравченка, який особисто контролює справу. Він вважає, що підозрюваний може знову вчиняти правопорушення, переховуватися чи тиснути на свідків та ігнорувати вимоги закону.

Адвокат Молочного просив відправити підзахисного під домашній арешт.