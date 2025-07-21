Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві внаслідок атаки є поранені. Пошкодження – в декількох районах (уточнено)

Знову постраждав район Лукʼянівки.

У Києві внаслідок атаки є поранені. Пошкодження – в декількох районах (уточнено)
БпЛА Shahed-136 (Герань-2)
Фото: ГУР Міноборони

Унаслідок атаки на Київ є пошкодження в декількох районах. Відомо про двох поранених. Мер міста Віталій Кличко повідомляв про одну жертву, однак у КМВА це не підтвердили. Поранені одна людина в Дарницькому і одна – в Шевченківському районі. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

У Дарницькому районі зафіксовано займання на даху житлового будинку та даху нежитлової будівлі. Крім того, загорівся супермаркет. 

У Дніпровському сталося загорання МАФів та пожежа в приміщенні дитячого садка.

У Шевченківському районі – пожежа в житловому будинку на 2 і 3 поверхах, було задимлення на відкритій території. Пошкоджений вхід на станцію метро ”Лукʼянівська”. Станція поки що буде відкрита лише як укриття. 

”Також медик отримали виклики у Святошинський та Дніпровський райони”, – сказав мер.

В Солом'янському районі загорілися складські приміщення, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Там впали уламки. 

В Оболонському – пожежа в незаселеному котеджному комплексі. 

  • У ніч на понеділок армія Росії знову атакувала українців ракетами і дронами. Відомо, що внаслідок атаки по Івано-Франківській громаді є поранені, повідомив мер обласного центру.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies