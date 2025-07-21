У Києві внаслідок атаки є поранені. Пошкодження – в декількох районах (уточнено)

Унаслідок атаки на Київ є пошкодження в декількох районах. Відомо про двох поранених. Мер міста Віталій Кличко повідомляв про одну жертву, однак у КМВА це не підтвердили. Поранені одна людина в Дарницькому і одна – в Шевченківському районі.

У Дарницькому районі зафіксовано займання на даху житлового будинку та даху нежитлової будівлі. Крім того, загорівся супермаркет.

У Дніпровському сталося загорання МАФів та пожежа в приміщенні дитячого садка.

У Шевченківському районі – пожежа в житловому будинку на 2 і 3 поверхах, було задимлення на відкритій території. Пошкоджений вхід на станцію метро ”Лукʼянівська”. Станція поки що буде відкрита лише як укриття.

”Також медик отримали виклики у Святошинський та Дніпровський райони”, – сказав мер.

В Солом'янському районі загорілися складські приміщення, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Там впали уламки.

В Оболонському – пожежа в незаселеному котеджному комплексі.