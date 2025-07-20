Головне за неділю, 20 липня: авіаудари по Куп’янщині, понад 120 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1243-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 липня відбулося 122 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 34 ворожих штурми.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 липня – в новині.

Війська РФ вдарили з авіації по Куп'янську і Старовірівці на Куп'янщині.

Унаслідок авіаударів постраждали шість людей, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні вдень російська армія завдала удару безпілотником по скверу в центральній частині Сум, поблизу навчального закладу, повідомили у Національній поліції.

Поранено двох місцевих мешканців, серед них ‒ дитина 7 років. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі.

На "Atlas Festival" у Києві зібрали понад 105 млн грн на захист українського неба.

За три дні фестиваль відвідало понад 70 тисяч киян та гостей міста.

Подробиці – в новині.

Жінка, яку напередодні у Києві збив п'яний співробітник прокуратури Андрій Молочний, померла у лікарні. Винуватцю аварії повідомили про підозру, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події. Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", ідеться у повідомленні генпрокурора.

Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Більше інформації – в новині.

Армія оборони Ізраїлю вперше розпочала наземну операцію в Дейр-аль-Балах у центральній частині Гази.

Вперше з початку війни ЦАХАЛ оголошує попередження про евакуацію в районі Дейр-ель-Балах, де не проводили наземні операції.

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