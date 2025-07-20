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На Рівненщині внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 4 людини

Троє людей загинули на місці, ще один чоловік - помер у лікарні.

На Рівненщині внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 4 людини
Фото: Нацполіція

Сьогодні вранці на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів поблизу села Антонівка Березнівської тергромади автомобіль Audi врізався у Volkswagen. В результаті загинули чотири людини.

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Про це повідомила Нацполіція Рівненської області.

Сьогодні в лікарні помер водій автомобіля Audi, в який врізався Volkswagen. 

"Сім годин медики Березнівської ЦРЛ боролися за життя 32-річного рівнянина, який сьогодні постраждав у ДТП. Однак отримані водієм «Audi» травми виявилися несумісними з життям: о 15:30 постраждалий помер у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Водій та пасажири Volkswagen загинули на місці. Також, за даними поліції, у ДТП загинули двоє рідних братів та їх знайомий. Керував автомобілем 41-річний житель села Вітковичі.

Фото: Нацполіція
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