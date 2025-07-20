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Росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у Степногірську на Запоріжжі

Також під артилерійським обстрілом опинилася житлова забудова.

Росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у Степногірську на Запоріжжі
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти атакували з артилерії житлову забудову Степногірська Запорізької області. Крім того, ворожий fpv-дрон вдарив по цивільному авто.

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Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Обстріл артилерією та fpv-дроном: ворог продовжує комбіновані атаки на прифронтові громади. росіяни обстріляли житлову забудову Степногірська артилерією. Пошкоджені житлові будинки", — пише Федоров. 

Одночасно росіяни fpv-дроном атакували цивільне авто. На щастя, водій встиг вистрибнути. Автівка повністю знищена.
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