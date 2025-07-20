Росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у Степногірську на Запоріжжі

Російські окупанти атакували з артилерії житлову забудову Степногірська Запорізької області. Крім того, ворожий fpv-дрон вдарив по цивільному авто.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Обстріл артилерією та fpv-дроном: ворог продовжує комбіновані атаки на прифронтові громади. росіяни обстріляли житлову забудову Степногірська артилерією. Пошкоджені житлові будинки", — пише Федоров.
Одночасно росіяни fpv-дроном атакували цивільне авто. На щастя, водій встиг вистрибнути. Автівка повністю знищена.
- Унаслідок російських ударів у Василівському та Запорізькому районах постраждали троє цивільних. По Запоріжжю та околицях окупанти били із РСЗВ та запустили ударні дрони.