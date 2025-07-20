Уночі росіяни атакували Ізюм на Харківщині, двоє людей постраждали

У ніч на 20 липня російська армія атакувала місто Ізюм Харківської області. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
"Прокурори задокументували наслідки ударів російських БпЛА по Ізюму: двоє людей постраждали. За даними слідства, 20 липня близько 1:20 російська армія атакувала м. Ізюм, застосувавши чотири безпілотники типу "Герань-2", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів пошкоджено будинки та будівлю підприємства. Поранення отримала 50-річна жінка. У 76-річної мешканки діагностовано гострий шок.
"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 5 населених пунктів Харківщини. Унаслідок обстрілів постраждали 6 людей.