Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни атакували Ізюм на Харківщині, двоє людей постраждали

Пошкоджено будинки та будівлю підприємства.

Уночі росіяни атакували Ізюм на Харківщині, двоє людей постраждали
Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 20 липня російська армія атакувала місто Ізюм Харківської області. Унаслідок атаки постраждали двоє людей. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"Прокурори задокументували наслідки ударів російських БпЛА по Ізюму: двоє людей постраждали. За даними слідства, 20 липня близько 1:20 російська армія атакувала м. Ізюм, застосувавши чотири безпілотники типу "Герань-2", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджено будинки та будівлю підприємства. Поранення отримала 50-річна жінка. У 76-річної мешканки діагностовано гострий шок.

"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies