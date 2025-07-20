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ЦПД: роспропаганда поширює старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина"

Метою таких фейків є формування хибних уявлень про українське суспільство

ЦПД: роспропаганда поширює старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина"
Фото: ЦПД

Російська пропаганда знову розганяє старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина" та згадкою про Степана Бандеру.

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Про це розповідають у Центрі дезінформації.

Йдеться про фото, яке активно поширювали ще минулого року. У ЦПД наголошують, жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній цей плакат не має.

"Цей фейк є частиною стандартного арсеналу дезінформації рф, спрямованої на демонізацію України через спекуляції на історичній темі та символіці", — кажуть у відомстві.

Метою таких вкидів є формування хибних уявлень про українське суспільство, виправдовуючи російську агресію псевдоісторичними "аргументами".

  • Фейки про мобілізацію та "тероризм" та дискредитація спрямована на євроінтеграцію України: у ЦПД попереджали про інформаційну кампанію кремлівської пропаганди. 
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