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Унаслідок дронової атаки РФ по громаді Сумщини загинула людина

Окупанти атакували БпЛА Свеську громаду.

Унаслідок дронової атаки РФ по громаді Сумщини загинула людина

Російські окупанти вчора ввечері атакували чотирма дронами Свеську громаду Сумської області. Загинула людина. 

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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Учора ввечері росіяни атакували село Свеської громади чотирма ударними БпЛА. Внаслідок влучань згоріли житлові будинки. Загинула 78-річна жінка", — пише він.

Також після масованих авіаударів  по Шосткинській громаді до медиків звернулися двоє місцевих мешканців. Госпіталізації не потребували – допомогу надали амбулаторно.
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