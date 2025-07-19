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У неділю в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози

Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°.

У неділю в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози
Фото: pixabay

В Україні 20 липня буде хмарно з проясненнями, передає Укргідрометцентр.  

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У західних, північних, вдень і у центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°; на півдні та сході вночі 17-22°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

20 липня на території Київщини та м.Києва хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, по області місцями грози. 

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 20-25°;

У Києві вночі 16-18°, вдень 22-24°.
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