В Армія+ стартувало опитування про рівень задоволеності тиловим забезпеченням

Опитування триватиме два тижні – з 17 по 30 липня.

У застосунку для військовослужбовців Армія+ запустили нове опитування. Міністерство оборони, закупівельна агенція Державний оператор тилу та Рахункова палата хочуть дізнатися, на якому рівні зараз задоволеність військових забезпеченням, а також наскільки поширена практика самостійного придбання спорядження серед захисників.

«Отримувати все, що необхідно для служби, і вчасно – один із важливих складників ефективного війська. Завдяки цьому опитуванню держава хоче дізнатися, що можна покращити, а які питання слід розвʼязати. Відповіді користувачів допоможуть сформувати рекомендації, які покращать забезпечення та бойові спроможності підрозділів», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування охопить кілька ключових напрямів тилового забезпечення: якість харчових продуктів, спорядження, паливно-мастильних матеріалів, а також вчасність їхнього постачання. Окрім цього, опитування дасть можливість зрозуміти ставлення військовослужбовців до запровадження компенсації за самостійно придбане спорядження.

Щодо блоку забезпечення одягом Микита Чічкан, директор програми речового майна ДОТ, зауважує: «ДОТ прагне поєднати реальний досвід наших військових із найкращими міжнародними практиками реімбурсації, які вже успішно працюють в інших країнах. Наша мета – створити прозору та передбачувану систему компенсації витрат, яка буде ефективною в умовах війни й адаптованою до потреб тих, хто безпосередньо на передовій. Це не тільки механізм відшкодування – це інструмент довіри, планування і відповідальності».

Опитування триватиме два тижні – з 17 по 30 липня, та складається з 31 питання. Воно займе 15 хвилин та допоможе покращити роботу Державного оператора тилу й заповнити можливі прогалини у тиловому забезпеченні Сил оборони.

«Ми хочемо надати обґрунтовану оцінку при проведенні аудиту закупівель для тилового забезпечення. Це опитування допоможе нам виявити проблематику та ризики, які потребують уваги під час проведення аудиту», – додав Геннадій Пліс, член Рахункової палати.