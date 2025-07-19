Харківська ОВА спростувала чутки про тиск на батьків і «захоплення» шкіл

У Харківській обласній військовій адміністрації заявили про інформаційну атаку, яка стосується сфери освіти, зокрема, інклюзивного навчання.

В адміністрації наголосили, що твердження про тиск на батьків, примусове переведення дітей до інклюзивних шкіл і «захоплення» майна є маніпулятивними та не відповідають дійсності.

«Такі висловлювання мають всі ознаки спланованої інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію органу державної влади», — йдеться на сайті адміністрації.

У відомстві запевнили, що всі освітні рішення ухвалюють відповідно до законодавства і за письмовими погодженнями з головами громад. Формування мережі закладів освіти, відповідно до закону, відбувається за рішенням обласної ради з урахуванням пропозицій ОТГ.

Щодо реорганізації закладів і передачі майна, то адміністрація заявила, що зміну типу санаторних шкіл здійснює лише обласна рада після погодження з Міносвіти. А будь-яка передача майна — лише за рішенням ради і Харківська ОВА не має жодного стосунку до цих процесів.