«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Харківська ОВА спростувала чутки про тиск на батьків і «захоплення» шкіл

Влада області запевняє, що ухвалює рішення за погодженням із громадами.

Харківська ОВА спростувала чутки про тиск на батьків і «захоплення» шкіл
школа на Харківщині після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

У Харківській обласній військовій адміністрації заявили про інформаційну атаку, яка стосується сфери освіти, зокрема, інклюзивного навчання. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

В адміністрації наголосили, що твердження про тиск на батьків, примусове переведення дітей до інклюзивних шкіл і «захоплення» майна є маніпулятивними та не відповідають дійсності.

«Такі висловлювання мають всі ознаки спланованої інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію органу державної влади», — йдеться на сайті адміністрації.

У відомстві запевнили, що всі освітні рішення ухвалюють відповідно до законодавства і за письмовими погодженнями з головами громад. Формування мережі закладів освіти, відповідно до закону, відбувається за рішенням обласної ради з урахуванням пропозицій ОТГ.

Щодо реорганізації закладів і передачі майна, то адміністрація заявила, що зміну типу санаторних шкіл здійснює лише обласна рада після погодження з Міносвіти. А будь-яка передача майна — лише за рішенням ради і Харківська ОВА не має жодного стосунку до цих процесів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies