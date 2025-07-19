РФ скинула шість КАБів по Шостці на Сумщині

Російська армія завдала повторного удару по Шосткинській громаді Сумщини, застосувавши шість керованих авіабомб. На місці влучань виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Після 10:00 ворог повторно атакував Шосткинську громаду – шістьма керованими авіабомбами", – ідеться у повідомленні.
Зокрема, зафіксовано прицільне влучання, де виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає.
Наслідки ворожої атаки з’ясовуються.
- Уночі під російськими масованими обстрілами опинилася Шосткинська громада Сумщини. Відомо про пошкодження у житловому секторі.