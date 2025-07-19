РФ скинула шість КАБів по Шостці на Сумщині

На місці влучання виникла пожежа.

російський обстріл Білопілля на Сумщині 6 вересня 2024 року

Російська армія завдала повторного удару по Шосткинській громаді Сумщини, застосувавши шість керованих авіабомб. На місці влучань виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Після 10:00 ворог повторно атакував Шосткинську громаду – шістьма керованими авіабомбами", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано прицільне влучання, де виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає.

Наслідки ворожої атаки з’ясовуються.