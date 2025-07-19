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РФ скинула шість КАБів по Шостці на Сумщині

На місці влучання виникла пожежа.

РФ скинула шість КАБів по Шостці на Сумщині
російський обстріл Білопілля на Сумщині 6 вересня 2024 року

Російська армія завдала повторного удару по Шосткинській громаді Сумщини, застосувавши шість керованих авіабомб. На місці влучань виникла пожежа.

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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Після 10:00 ворог повторно атакував Шосткинську громаду – шістьма керованими авіабомбами", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано прицільне влучання, де виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає.

Наслідки ворожої атаки з’ясовуються.
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